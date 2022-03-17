Hulusi Akar: Hem Rusya hem Ukrayna’yla konuşuyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'da kalan TSK'ya ait iki nakliye uçağıyla ilgili olarak "Hem Rusya hem Ukrayna ile konuşuyoruz. İki ülke de konuya ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde oradan olumlu bir sonuç bekliyoruz" dedi.

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

– Ukrayna’da insani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz.

– Mariupol’da camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla temaslarımız sürüyor.

– Ukrayna’da kalan TSK’ya ait iki nakliye uçağı için hem Rusya hem Ukrayna ile konuşuyoruz. İki ülke de konuya ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde oradan olumlu bir sonuç bekliyoruz.

– Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse elimizden geldiğince yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

– Montrö bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok.

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