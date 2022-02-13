Siirt’te operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

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Teröristleri ‘ara-bul-yok et’ taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla ‘Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu’ başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren’ kış operasyonlarının, halkının desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. (DHA)