Abone Ol

Siirt’te operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Siirt'te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

Yayınlanma: 09:35 - 13 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Siirt’te operasyon başlatıldı

Teröristleri ‘ara-bul-yok et’ taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla ‘Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu’ başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren’ kış operasyonlarının, halkının desteği ile inançlı ve  kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
eylem İçişleri Bakanlığı Korucu operasyon ÖZEL HAREKAT Polis şehit Siirt