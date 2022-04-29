Yangın faciası! 3 yaşındaki Nur öldü

Kırşehir'de dört katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında üç yaşındaki Kerzi Nur Kablan öldü. Dördü çocuk altı kişi dumandan etkilendi.

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Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken; ikamette bulunan 74 yaşındaki Hacı K., 4 yaşındaki Aylin Su K. ve 4 aylık Hacı Mehmet K. dışarı çıkabildi.

BALKONDAN AŞAĞI ATARAK KURTARDI

Çocuklarını yangından kurtarmak isteyen anne Selime K., 8 yaşındaki Gökhan Efe K. ile 4 yaşındaki İbrahim K.’yı balkondan aşağı atarak kurtardı. Dumandan etkilenen anne Selime K., daha sonra ikametten dışarı çıkartılırken alevler nedeniyle ulaşılamayan 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken anne Selime K.’nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

“ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN KENDİSİ ZEHİRLENMİŞ”

Olayı anlatan görgü tanığı, “Geldiğimizde yanıyordu. Eşi 15 dakika önce evden çıkmış. Anne çocukları kurtarmak için balkondan aşağı atmış, kendisi zehirlenmiş. Çocuğun birini alevden dolayı giremedikleri için kurtaramamışlar” dedi. (İHA)

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