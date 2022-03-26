Son depremler listesi… Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Geçmişte günümüze sık sık depremlerin yaşandığı ülkemizin birçok bölgesi ve şehrinde hemen her gün deprem meydana geliyor. Endişe ve panik depremlerin ardından vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Son depremler hakkında anlık ve en güncel bilgiler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından paylaşılıyor.

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Ülkemizde ara ara artçı ve büyük depremler meydana gelebiliyor. Çoğunluğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremlerin şiddeti büyüdükçe korku ve panik yaratabiliyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER