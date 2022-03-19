Sözcü’ye büyük ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) yılın basın fotoğrafı ödülünü SÖZCÜ Gazetesi, Ankara Bürosu’ndan Zekeriya Albayrak kazandı. Albayrak, Hazine Maliye eski Bakanı Lütfü Elvan’ın “Herkes alkışladı, o hariç” konulu fotoğrafı ile ödüle layık görüldü.

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ÇGD tarafından yapılan açıklamada, “Zekeriya Albayrak, objektifiyle öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki, tüm gazetecilere nereye bakılması gerektiğini, ders niteliğinde bir fotoğrafla aktardı. 2021 Yılın Fotoğraf Ödülü getiren bu eser; onlarca kişi kürsüdeki konuşmacıyı alkışlarken bir kişinin tepkisiz durduğunu gösteriyordu. Alkışlamayan da alkışlayanlar da kürsüdeki konuşmacı da tek karede tek bir gerçeği anlatıyordu” denildi.

ÇGD'nin haber, dizi, röportaj, TV gibi alanlardaki ödüllerine de Oda TV'den Can Özçelik, Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür, Cumhuriyet'ten Özgen Acar, ANKA Ajansı'ndan Burhan Demircioğlu, Halk TV'den Hazar Dost layık görüldü. Ankara/SÖZCÜ