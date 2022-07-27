Suriye şehitleri memleketlerine uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan sözleşmeli Erler Mevlüt Yoğurtçu ile Mert Otal’ın naaşları memleketlerine gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıkladı.
Şehitlerin naaşlarının memleketlerine gönderilmesi için Gaziantep Hava Limanı'nda tören düzenlendi.
Törene Gaziatnep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Törende duygusal anlar yaşanırken, iki şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçakla memleketlerine uğurlandı.
Şehit Tnk Sözleşmeli Er Mert Otal'ın naaşının memleketi Kırıkkale’de, Mevlut Yoğurtçu'nun naaşının ise Çankırı'da toprağa verileceği açıklandı.