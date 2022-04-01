CHP’li Tanal o videoyu paylaştı: Hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM arazisine girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 koyunun süt kuzusu yavruları meleyerek annelerini arıyor. Bu duruma kayıtsız kalamayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Süt kuzuları annelerine kavuşsun” çağrısını bir kez daha yeniledi.

Ahmet KAYA

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Dün gözaltına alınan 17 koyunun sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye hayvanlarının serbest bırakılması için yayınladığı videoyu paylaşan Tanal, bu kez de koyunların Gümüşsuyu Gözaltı Birimi'ndeki parmaklıklar arkasındaki görüntülerini ve anneleri olmadığı için meleşen kuzuların koşuşturmalarını paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Koyunları serbest bırakın” çağrısında bulundu.

YALVARIYORUM ANNELERİNİ BIRAKIN

Anneleri üç gündür gözaltında olduğu için meleyerek dolanan kuzuların görüntülerini paylaşan koyunları gözaltına alınan vatandaş,

”Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu kuzular annelerine ağlıyor. Allah için, peygamber için. Bu kuzuların analarını bırakmanızı rica ediyorum. Bu kuzular anasız dayanamaz. Vicdanlarınıza sesleniyorum. Bu kuzuların suçu nedir?

Anaları meraya gitti. Ot, ot. Ottan başka bir şey yok. Analarından ayrı kaldılar iki gün. Sizlere yalvarıyorum. Kuzularımın analarını getirin bırakın” diye yalvardı.

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