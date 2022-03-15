Tartışma yaratan ‘Türkan Saylan Sokağı’ teklifi meclis gündeminde

İBB Meclisi’nde geçtiğimiz aylarda AKP’lilerin “Burada olduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” şeklindeki tepki çeken açıklamasına neden olan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifi, meclis gündemine geliyor.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarında; İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav, ÇYDD'nin kurucusu Türkan Saylan'ın isminin, Beşiktaş'ta yaşadığı sokağa verilmesi için sunulan teklifin neden komisyonda bekletildiğini sormuş ve İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” şeklindeki tepkilere neden olan bir yanıt vermişti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da olaya tepki göstererek Arnavutköy mahallesindeki o sokağa Türkan Saylan'ın adını taşıyan tabelayı törenle asmıştı.

KOMİSYON UYGUN BULMADI: ADRES SİSTEMİ BOZULUR

Beşiktaş Belediyesi'nin 15 Ekim 2020 tarihli Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan “Karakavak Sokağı”nın adının “Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı” olarak değiştirilmesi talebi sonunda 15 Mart tarihli İBB Meclis oturumunun gündemine alındı.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu Harita ve Kültür Sanat Komisyonlarının ortak raporunda, Karakavak Sokağı isminin mükerrer olmadığı belirtilerek şehrin mevcut adres sisteminin bozulmaması için mükerrer isimler haricinde isim değişikliği yapılamayacağı yönündeki 2019 tarihli başkanlık kararına atıf yapıldı.

Bu gerekçe ile isim değişikliği talebi komisyon tarafından uygun bulunmadı. Komisyon raporunun, bugünkü oturumda oylanması bekleniyor.

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