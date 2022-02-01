TBMM önünde açıklama yapmak isteyen Eğitim-İş’e polis engeli

TBMM önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesi için basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyesi yaklaşık 50 kişilik gruba polis izin vermedi.

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Eğitim-İş üyesi yaklaşık 50 kişi, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmeleri başlayacak Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yapmak için Meclis kapısı önünde toplandı.

Önlem alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.

Polis, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine polis ile grup arasında arbede yaşandı. Grup, polis müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırıldı. DHA

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