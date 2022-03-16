THY, kar yağışı nedeniyle İstanbul’da bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, “18 Mart tarihinde İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir” denildi.

Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY’nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

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