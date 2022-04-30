TTB: Sağlık Bakanlığını gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz

Sağlık Bakanlığının her akşam paylaştığı tabloya göre son 24 saatte Türkiye’de aktif vaka sayısının eksiye düşmesine, resmi Twitter hesabından tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunu gerçekleri açıklamaya davet etti.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:“29 Nisan'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre hesaplanan – 4.776 aktif Covid-19 vaka sayısı Pandemi boyunca verilerle oynanmasının son ve en açık göstergesidir. TTB olarak süreç boyunca epidemiyolojik ilkelere uygun olarak verilerin paylaşılmasının önemini vurguladık. İktidarın salgın yerine algı yönetimi sonucunda binlerce insan yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığını ve Bilim Kurulunu bir kez daha gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz.”

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