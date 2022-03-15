Tunç Soyer: Borçlanma talebimize 3 yıl sonra yanıt geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdikleri borçlanma talebine ilişkin yazının 3 yıl sonra yanıtlandığını açıkladı. Otobüs alımı için 14 milyon TL’lik borçlanma talebine bakanlığın 2020’de onay vermesine rağmen karar yazısının 2022’nin Mart ayında gönderildiğini söyleyen Soyer, “Biz o gün, o yetkiyi alabilsek, 14 milyon TL ile 24 otobüs alabilecektik ama 16 otobüs alabildik” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetiminde yapıldı.

Meclis oturumunu tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak açan Soyer, İzmir'in 2026 yılında ev sahipliği yapacağı dünyanın en önemli uluslararası bahçe bitkileri EXPO'su için gittiği Dubai'deki temasları hakkında bilgi verdi.

Dubai'deki Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) konferansında dünya EXPO organizasyonları ve AIPH üyelerine İzmir'deki çalışmalarla ilgili sunum yaptığını belirten Soyer, “İzmir için son derece heyecan verici ve gurur verici olan bu süreç, olumlu bir şekilde devam ediyor” dedi.

“İLÇE BELEDİYELERİMİZİN BENZER KARARLAR ALMASINI RİCA EDİYORUM”

Meclis gündemine başkanlık tarafından Kars'ın Susuz ilçesinde yaşanan tohum krizine destek önergesi geldi. Susuz'daki büyük kuraklık nedeniyle ilçenin tarım alanlarının afet derecesinde hasara uğradığı ve çiftçilerin tarlalarına ekeceği tohum kaynaklarının kuruduğu belirtildi.

Başkanlık önergesi acil koduyla komisyonlara gönderildi. Önergenin mecliste onaylanması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ulaştırılmak üzere arpa ve buğday tohumları dağıtacak.

Soyer önerge ile ilgili ise ilçe belediyelerine çağrı yaptı. Soyer, “Burada tüm ilçe belediyelerimizden istirham ediyorum; tohum fiyatlarındaki artış nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Mümkünse ilçe belediyelerimizden de benzer kararların alınarak üreticiye destek olunmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“OTOBÜS ALIMI İÇİN BAKANLIKTAN 3 YIL SONRA GELEN BORÇLANMA ONAYI”

Soyer, Meclis'in kapanış bölümündeki değerlendirmesinde ise yeni bir gelişmeyi açıkladı. Soyer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na otobüs alımı için gönderdikleri borçlanma izin taleplerine 3 yıl sonra gelen onay yazısını okudu.

7 Kasım 2019 tarihinde İZULAŞ bünyesinde toplu ulaşım araçlarının alımı için 14 milyon TL'lik borçlanma yazısına aradan 3 yıl geçtikten sonra 9 Mart 2022 tarihinde yanıt verildiğini belirten Soyer, geçen sürede yanıt alınamadığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yetkisiyle, meclisten onay alarak 9 milyon 375 bin TL'lik banka kredisi kullandığını dile getirdi.

Tunç Soyer, “Tanesi 585 bin TL'den 16 solo otobüs aldık, 24 ay taksit yaptık. Bu ay son taksiti öderken, bize borçlanma yetkisi yeni geldi. Biz o gün, o yetkiyi alabilsek, 14 milyon TL ile 24 otobüs alabilecektik” şeklinde konuştu.