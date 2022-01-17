Turist otobüslerini İBB işletmeye başladı

İstanbul’un tarihi bölgelerinde turistlere hem ulaşım hem de rehberlik hizmeti veren iki katlı otobüsler, İBB bünyesine geçti. 72 yolcu kapasiteli yeni otobüsler çalışmaya başladı. Turist taşıma yetkisi İBB’ye geçtiği halde, özel firmaya ait otobüslerin ruhsatsız şekilde çalışmaya devam ettiği görüldü. Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı’na girince, İBB durumu tutanak altına aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul'da 2011 tarihinde turistik otobüsler için İETT'nin açtığı ihale ile 2 hatta toplam 10 otobüs hizmet vermeye başladı. İhaleyi kazanan firma ile imzalanan sözleşme 1 Temmuz 2021 tarihinde sona erdi.

29 Temmuz 2021 tarihli UKOME kararıyla turistik taşımacılık hizmet yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İstanbul Ulaşım AŞ'ye verildi. 17 Ocak 2022 itibari ile İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait turistik otobüsler hizmet vermeye başladı.

HUKUKSUZ ŞEKİLDE TURİST TAŞIMAYA DEVAM ETTİLER

UKOME kararıyla turist taşıma yetkisi Ulaşım A.Ş'ye geçtiği halde, özel firmaya ait otobüslerin ruhsatsız şekilde çalışmaya devam ettiği görüldü. Yetkisiz otobüsler Sultanahmet Meydanı'na girince, İBB durumu tutanak altına aldı.

İBB yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Trafik Kanunu'nun ek 2. Maddesine göre özel firmaya ait otobüslerin çalıştırılmaması gerekirken, emniyet tarafından henüz bu konuda bir önlem alınmadı.

72 YOLCU KAPASİTELİ YENİ OTOBÜSLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri, başlangıç ve bitiş noktası Sultanahmet olacak şekilde Eminönü, Karaköy, Galataport, Dolmabahçe Sarayı, Deniz Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Beşiktaş Çarşı, Taksim Meydanı, Şişhane, Mısır Çarşısı, Sultanahmet durakları olacak şekilde toplam 11 durak arasında çalışacak.

30 km'lik mesafede yaklaşık 2 saatlik yolculuk süresince turistik turlar düzenlenecek, engelli yolcular için erişilebilirlik ve seyahat kolaylığı sağlanacak. 72 yolcu kapasiteli yeni otobüs ve duraklarda hizmet verilecek. Araç içi ve araç dışı 360 derecelik kamera sistemi ile yolcuların yolculuk esnasında güvenlik önemini en üst seviyede sağlanacak.

OTOBÜSLERDE 8 DİLDE SESLİ ANLATIM

Turistlerin ulaşım için kullanacakları bilet üzerinden, her bilet için 1 ikram paketi, Türkçe başta olmak üzere, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça dahil 8 dilde sesli anlatım hizmeti verilecek.

Otobüslerde yabancı dil bilen hostes ile internet erişimi de olacak. Yerli ve yabancı turistlere hazırlanan broşür ve özel haritalarla İstanbul'un zengin tarihi mekanları tanıtılacak. Yerli ve yabancı turistlerin bilet satın alması Belbim'in “İstanbul Kart” özelliği taşıyan turist kart ile satış bayileri ve information deskler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Yerli ve yabancı turistler için 7/24 çağrı merkezi hizmeti de verilecek.