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Uçak kazasında ölen pilot uçakta evlenme teklif etmiş

Bursa'daki uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum'un kız arkadaşı Aslı Yüce'ye uçakta evlenme teklifi ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.  

Yayınlanma: 12:13 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Bursa’da, Yunuseli Havalimanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında ölen 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum, en mutlu günlerinden birini uçakta yaşamıştı. Otkum 3 ay önce kız arkadaşı Aslı Yüce ile havalandı.

Oktum, Erzurum’da ingilizce öğretmenliği yapan 26 yaşındaki kız arkadaşı Aslı Yüce’ye gökyüzünde evlenme teklif etti. Otkum, aldığı yüzüğü de kız arkadaşına sundu.

Aslı Yüce’nin “evet” demesi üzerine genç pilot en büyük mutluluğunu uçak içinde yaşadı.  Oktum ve Yüce’nin Ramazan bayramı sonrası nişanlarının olacağı öğrenildi. (DHA)

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