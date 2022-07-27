Ümit Özdağ’dan erken seçim yorumu: İktidar Rus ruleti oynar mı göreceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidar bloğunun oy oranının yüzde 36-38 bandına kadar düştüğünü belirterek, “Bu ortamda erken seçim kararı alarak bir intihar operasyonu yapar mı? Rus ruleti oynar mı gereceğiz” dedi.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'te esnaf ziyaretleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında basının iktidar tarafından baskı altına alınarak sindirilmeye çalışıldığını savunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Dün Osmaniye'de Afganlılar ile ilgili bir haber yaptığı için Tolga Bağcılar tutuklandı. Ama, tutuklanmasının gerçek nedeni bu değil, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yolsuzlukları ortaya koyması ve Zafer Partisi'nin Hatay'a girişi sırasında engellenmesi üzerine benimle röportaj yapmasıdır” dedi.

SARI MUHALEFET SUÇ ORTAĞI

Konuşmasında, sığınmacılar ile ilgili düşüncelerini bir kez daha dile getiren Özdağ, şunları söyledi:

– Gaziantep, sığınmacı baskısı altında inlerken, iktidar Suriyelilere vatandaşlık vermeye bütün gücüyle devam ederken, sarı muhalefet bu konuda iktidarın suç ortaklığını susarak yaparken, Zafer Partisi'nin kurulmasıyla sığınmacıların ülkelerine dönmesiyle ilgili görüşümüz gündeme taşındı. O günden sonra hepsi ortaya çıktılar.

– Cumhurbaşkanı 1 milyon Suriyelinin gönderileceğini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu davul zurna ile gönderileceklerini açıkladı. Meral Akşener de Suriyelileri göndereceklerini ifade etti ama herkes biliyor ki Suriyelileri ülkelerine gönderecek tek parti Zafer Partisi'dir. Çünkü Türk halkı bunların samimiyetsizliğin farkında. Gaziantepli, Hataylı, Urfalı, Konyalı biliyor ki, sığınmacıları vatanlarına gönderecek bir parti var. O da Zafer Partisi'dir.

EKONOMİ HER GEÇEN GÜN DAHA KÖTÜYE GİDİYOR

– Bu şartlarda bir erken genel seçim görünmüyor. Çünkü, ekonomi her gün daha kötüye gidiyor. İktidar, erken seçim için karar alındığı taktirde eski yasa ile seçime gidilmesi gerekecek. Bun nedenle yasayı da değiştirdiler. Bu da iktidar bloğunun işine gelmiyor. Şu anda iktidar bloğunun toplam oyu yüzde 36-38 bandında. Böyle bir ortamda ekonomi daha kötüye giderken yüzde 13'lük oy artışı mümkün değil. Bir intihar operasyonu yaparlar mı, Rus ruleti oynarlar mı onu da göreceğiz.

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