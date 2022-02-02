Hastane için Karadeniz’e dolgu başladı, uzmanlar uyardı

Rize Şehir Hastanesi için dolgu çalışmaları başladı. Uzmanlar, "Karadeniz'de su seviyesi yükseliyor. Tüm Karadeniz, kıyı erozyonunun tehdidi altında. Dolgu alanı en az bir iki yıl gözlenmeli" uyarısında bulundu.

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Rize’de, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra Şehir Hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. Projesi hazırlanan hastaneye gerekli 350 bin metrekare alan için deniz dolgu çalışmalarına başlandı.

Kentte Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirilen firma, dolgu çalışmalarını başlattı. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından 850 yatak kapasiteli hastane inşaatına geçilecek.

‘DOLGU 1 YILDA BİTECEK’

Rize Valisi Kemal Çeber, Şehir Hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içinde tamamlanacağını belirterek, “Sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Hastane inşaatımızın da projesi hazır. 850 nitelikli yatak kapasiteli, öğretim üyelerimizin yerlerinin, idari bölümlerin olduğu çok güzel bir plan çizildi. Tüm hasta odaları denizi görecek. Bu çerçevede 1 yıl sonra binanın inşaatına başlamayı öngörüyoruz diye konuştu.

“STADYUM, HAVALİMANI, HASTANE KIYI EROZYONU TEHDİDİ ALTINDA”

Zonguldak Kilimli Sahil Yolu’nun 22 Ocak’ta AKP Lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle açılması planlanmış ancak inşa edilen yolun dört defa birkaç gün içinde 4 defa sular altında kalması üzerine iptal edilmişti.

45 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmış Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamayla ciddi uyarılarda bulunmuştu:

“Son 20 yıldır Karadeniz'in su seviyesi her yıl 3 milimetre yükseliyor. Yani Karadeniz karaya doğru ilerliyor. Neticede tıpkı Zonguldak’ta olduğu gibi tüm Karadeniz Sahil Yolu’nun yanı sıra kıyıda varolan dolgu alanları, kıyı erozyonunun tehdidi altındadır. Bu dolgular üzerinde 40 bin kişilik stadyum var… Şehir hastaneleri var… Havaalanları var… Pistler var…”

“1-2 YIL ÖLÇÜMLER YAPILMALI”

Prof. Dr. Bektaş şunları kaydetti:

Artan nüfus ve şehirleşmeye bağlı olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde denizden yer kazanma projeleri her geçen gün artmaktadır. Ancak yapılan dolguların performansı (dolgu üzerindeki yük taşıma kapasitesi) sorgulanmamakta, dolgunun neresinin ne kadar zamanda ne kadar farklı oturduğu incelenmemektedir.

Bu nedenle dolgudan sonra bir veya iki yıl dolgu üzerinde uydudan ölçümler yapılmalı, faklı oturmalar ve dolgu performansı saptanmalıdır.

Aksi takdirde dolgu üzerindeki hava alanları, hastaneler, stadyum gibi riskli yapıların güvenliği tehlike altına girmektedir.

Özetle dolgu dünya standartlarına uygun şekilde yapılmalı, dolgudan sonra dolgudaki farklı oturma miktarları uydudan gözlemlenmeli, daha sonra dolgu üzerindeki yapının statik hesapları yapılmalıdır.

Bugün maalesef deniz dolgusu yapıldıktan hemen sonra üst yapı inşa ediliyor. Daha sonra dolguyla birlikte üst yapıdaki farklı oturmalar yapıda deformasyon ve kırıklar oluşturuyor. Bu da yapıların güvenliğini tehlikeye atıyor.

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