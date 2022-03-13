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Vatandaşlar kar tedbirlerine uydu, yollar boş kaldı

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle araçlarını kullanmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesiyle yollar boş kaldı.

Yayınlanma: 08:57 - 13 Mart 2022 Güncellenme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün itibariyle İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, araçlarıyla trafiğe çıkmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanınca, megakentin trafiği boş kaldı.

İBB trafik verilerine göre trafiğin 08.30 sıralarında yüzde 15 olduğu belirlendi. İşe gitmek için uyanan vatandaşların kar yağışı altında halk otobüsü beklediği görüldü. Öte yandan, Pendik D-100 karayolunda boş kalan yollar havadan drone'la görüntülendi.

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D-100 drone İBB istanbul kar yağışı Meteoroloji trafik