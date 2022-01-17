Yaban keçisi avlayanlara 71 bin lira ceza
Antalya'nın Akseki ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladıkları belirlenen 3 kişiye 71 bin 172 lira ceza kesildi.
Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi’nde dün akşam 20.00 sıralarında kaçak avcılık yapıldığı ihbarını alan jandarma hemen harekete geçti. Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ortak çalışma yapan jandarma, ihbar edilen aracı Selebeli mevkisinde durdurdu.
İçinde M.A. (37), M. K. (43), M.A.’nın (52) bulunduğu aracın bagaj kısmında, vurularak öldürülmüş yaban keçisi olduğu görüldü. Avladıkları yaban keçisi ile tüfeklerine el koyulan 3 kişiye, ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem yapılarak toplam 71 bin 172 lira ceza uygulandı. DHA