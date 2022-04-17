Yargıtay’ın kiracı aleyhine kararları için yasa teklifi

Sözleşmeye aykırı yapılan yüksek kira artışları ve Yargıtay’ın kiracılar aleyhine verdiği kararlara yönelik kanun teklifi hazırlandı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in teklifinde, sözleşmede kiraya verenin 'yazılı itirazi kayıt düşmemişse' bedel farkını talep edemeyeceği düzenleniyor.

Zekeriya ALBAYRAK

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Sözleşmeye aykırı yapılan yüksek kira artışları ve Yargıtay'ın kiracılar aleyhine verdiği kararlara yönelik kanun teklifi hazırlandı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in teklifinde, sözleşmede kiraya verenin ‘yazılı itirazi kayıt düşmemişse' bedel farkını talep edemeyeceği düzenleniyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, “Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar ve hızla artan hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerden biri de kiracılardır. Kiraya veren ile kiracı arasındaki en büyük uzlaşmazlıklar da kira bedelinin tespiti noktasında yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak da uzlaşmazlığa konu olan dava sayısı her geçen artmakta” olduğu kaydedildi.

KİRALAR YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Türk Borçlar Kanununun 344. maddesi gereği yıllık artışların yurt içi tüketici fiyat endeksi (Yİ-TÜFE) oranını geçmediği kaydedilen teklifte “Tarafların Yİ-TÜFE oranının altında yapmış oldukları artışlar Kanun tarafından sorun olarak görülmemektedir çünkü Kanun, kiracıyı koruma eğilimiyle hazırlanmıştır. Ancak pandemi sonrasında ve özellikle son yıllarda hızla artan enflasyonla yüzde yüzün üzerinde kira artışlarının yaşandığı ve kanunun dışına çıkıldığına dair somut olaylar ve davalar kamuoyuna yansımaktadır” denildi.

Şubat 2022 tarihinde kira artış oranının yüzde 26 seviyesinde gerçekleştiği belirtilen teklifte, “Hızla artan enflasyonu işaret eden ev sahipleri ise kiracılarından yasal orandan daha fazla kira artışı talep etmektedir. Bu talebe olumlu yanıt alamayan ev sahipleri kimi zaman kiracılara evi boşaltması yönünde çeşitli baskılar yapmaktadır. Yaşanan bu sorunlar nedeniyle açılan dava sayılarında patlama yaşanmakta” denildi.

“YARGITAY TAHLİYE KARARI VERİYOR”

Kanun teklifinin gerekçesinde “Pandeminin ortaya çıktığı yılda bazı kiralayanlar zam yapmamıştı. Fakat içinden geçilen ağır ekonomik koşullar ve hızla artan yüksek enflasyonla birlikte bu durum kiraya verenler tarafından kötüye kullanılmaktadır. Uzlaşmazlığa düşen ve anlaşamayan taraflar, konuyu mahkemelere taşımaktadır.

Özellikle bazı ev sahipleri, sözlü olarak kabul ettikleri artış oranlarını ileride koşullar değiştiğinde kiracıları mağdur edecek şekilde kullanabilmektedir. Yargıtay da bu durumu tahliye nedeni olarak değerlendirmektedir.

Önceki yıllarda kiraya verenler Yİ-TÜFE oranının altında artış yapmışlarsa ve bu uzlaşma yazılı olarak yapılmayıp da sözlü mutabakatla yapılmışsa Yargıtay, güncel içtihatlarında bunu tahliye nedeni olarak kabul etmekte ve geriye dönük beş yıllık kira bedeli farkını kiracıya ödetmektedir” denildi.

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