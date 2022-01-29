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Yaşlı kadın yanıklar içinde ölü bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evindeki sobanın yanında vücudunda yanıklarla ölü olarak bulundu.

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Yaşlı kadın yanıklar içinde ölü bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'nde yaşayan A.P.'den (93) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı açtıklarında yaşlı kadını sobanın yanında yaralı halde bulan yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler vücudunda 2. derece yanıklar oluşan A.P.'nin öldüğünü belirledi.

A.P.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Morguna kaldırılırken, soruşturma devam ediyor. İHA

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