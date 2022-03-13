‘Yem alabilmek için hayvanlarımızı satıyoruz’

Yem başta olmak üzere girdi maliyetleri rekor seviyelere çıkan hayvan yetiştiricileri, içinden çıkılamaz bir duruma girdi. Öyle ki 120 tane büyükbaşı olan bir hayvan yetiştiricisi, 40 tanesini satmak zorunda kaldığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Hayat pahalılığı en çok da hayvancılıkla uğraşanları ve çiftçileri etkiledi. Yem fiyatlarını artık karşılayamaz duruma gelen hayvan yetiştiricileri, çaresizlikten dolayı hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de hayvancıları ziyaret etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“HAYVANLARIMIZ TELEF OLUYOR”

20 tane süt ineği varken bunların 8’ini satmak zorunda kalan bir besici, “Yeteri kadar yem yediremiyoruz. Yem fiyatları çok arttı. Hayvan satıp, onların parasıyla diğer hayvanları besliyoruz. Daha önce böyle sıkıntılar yaşamıyorduk. Yem fiyatları çok yükseldi, alamıyoruz. Süt, sadece yemi bile karşılamıyor. Yem veremediğimizden dolayı hayvanlar düşüyor, bitleniyor, ondan sonra da ölüyor. Telef oluyor. Yetkilerin bu duruma el atması lazım” sözleriyle dert yandı.

“HAYVANCILIK BABAMDAN BANA KALDI AMA BENDEN ÇOCUĞUMA KALMAYACAK”

Daha önce 120 tane büyükbaş hayvanı olan ancak satmak zorunda kaldığı için şu an 80 hayvanı kalan bir başka besici ise, “Hayvanları satıyoruz, yerine yem, saman alıyoruz. 2 çocuğum var, okumaları için elimden geleni yapıyorum. Hayvancılık bana babamdan kaldı ama benim çocuğuma kalmayacak” dedi.

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