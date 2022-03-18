Yurt dışı çıkış harcına büyük zam

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar’ ile yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 50 TL’den 150 TL’ye yükseltildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip yurt dışına çıkan 7 yaşından büyük tüm Türk vatandaşlarının ödemesi zorunlu olan harç bedeli 15 Temmuz 2019 yılından bu yana 50 TL olarak uygulanıyordu.