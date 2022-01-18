Zabıtaya kızdı, kendini yaktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Beldibi Mahallesi’ndeki belediyeye ait arazi içinde kömür satmak isteyen Süleyman Ekici'nin (52) isteği kabul görmedi. Ekici ısrarcı olunca ekiplerin kendisini uyarmasına kızarak üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ekici hastanede yaşamını yitirdi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris Belediyesi'ne ait Beldibi Mahallesi'ndeki arazi içinde kömür satmak isteyen Süleyman Ekici’nin (52) isteği kabul görmedi. Fakat alanda kömür çuvallarını kaldırmayıp satışa devam etmesi üzerine zabıta ekiplerinin tekrar uyarmasına sinirlenen Ekici, üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı.

BATTANİYE VE SUYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri Beldibi Mahallesi’nde belediyeye ait arazide Süleyman Ekici kömür satışı yapmak istedi. Zabıta ekipleri bu işin yasal olmadığını belirterek kömür çuvallarının kaldırılmasını istedi.

Bir hafta sonra, Ekici’nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri tekrar uyarınca Ekici yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi. Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri acilen olaya müdahale etti.

Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ekici, buradan da Fethiye’deki özel bir hastaneye sevk edilmesine rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Marmaris Belediyesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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