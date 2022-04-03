Zafer’e uçmayan şirketlere, Eskişehir’e ‘uçuş izni’ yok!

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın kapatılması girişimine tepkiler üzerine geri adım atan Ulaştırma Bakanlığı’nın, şimdi de havayolu şirketlerine ‘Zafer Havaalanı’na sefer koymaları koşuluyla Eskişehir’e uçma izni verdiği’ ortaya çıktı.

Kemal ATLAN

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Yolcu uçmayan ve bu nedenle devlet bütçesinden her ay milyonlarca lira zarara neden olan Kütahya Zafer Havaalanı'nın trafiğini artırmak için Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'ndan uçuş yapan havayolu şirketlerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan baskıların sürdüğü öğrenildi.

BAKANLIĞIN ‘ZAFER ZORLAMASI' SÜRÜYOR

Zafer Havaalanı'nın milyonlarca Euroluk kaybını azaltmak için önce Eskişehir havaalanından tüm uçuşları Zafer'e kaydırma kararı alan Ulaştırma Bakanlığı, Eskişehirliler, Eskişehir havaalanını kullanan Avrupa'daki Türklerden gelen yoğun tepki üzerine bu kararından geri adım atmıştı. AKP milletvekilleri geri adımı ‘müjde' diye sunmuştu. Ancak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na bir haftalık uçuş verileri, Ulaştırma Bakanlığı'nın havayolu şirketlerine ‘Zafer'e uçun' baskısının sürdüğünü ortaya çıkardı.

HAFTALIK 8 UÇUŞTAN 6'SI ZAFER'İ KULLANDI

Rakamları kamuoyu ile paylaşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer şu açıklamayı yaptı:

“Eskişehir'e uçan 3 şirket geçen hafta Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanını kullanacakları toplam 8 uçuştan 6'sını Zafer'e kaydırmak zorunda kaldı. Önümüzdeki hafta şimdiden 6 uçuş Zafer'e kaydırılmış. Geçen yıl hepsi Eskişehir'e yapılan bu uçuşlardaki bu büyük değişikliğin nedeni Bakanlığın şirketlere yaptığı baskı.

Önce Eskişehir'e uçmayacaksınız demişlerdi. Tepki üzerine geri adım attılar. Ama şimdi de şirketlere ‘1 kez Eskişehir'e uçacaksanız, 2 kez de Zafer'e uçacaksınız' baskısı başlamış. Bu hafta da şimdiden 6 uçuş Zafer'e kaydırılmış durumda.

Çünkü bakanlık şirketlere ‘Bir kez Eskişehir'e uçacaksanız, 2 kez de Zafer'e uçacaksınız' baskısı yapıyor. Ayrıca havayolu şirketlerine iki haftalık uçuş planı sunma zorunluluğu getirilmiş. Bu iki koşul nedeniyle şirketler Eskişehir'den çekiliyor.”

ŞİRKETLER PES ETTİ, ESKİŞEHİR'İ BIRAKIYOR

Ulaştırma Bakanlığı'nın, ‘Zafer'e uçun' baskısının yanı sıra şirketlerden sezonluk istediği uçuş planlarını iki haftalık bildirmeleri zorunluluğu da getirdiğini belirten Çakırözer şöyle devam etti:

“Bir yandan sezonluk planlama yerine şirketleri zorlayan iki haftalık planlama talebi, bir taraftan ‘Eskişehir'e uçacaksan Zafer'e de uçak koyacaksın' baskısının amacı şirketleri mutlaka Zafer'e yönlendirmek.

Şirketler de artık bu baskılar karşısında pes etmiş, Eskişehir uçuşlarını tek tek ya da sezonluk iptal ediyor. Sun Express Eskişehir uçuşlarını iptal etmiş.

TUI Nisan ortasına kadar iptal etmiş. Ama iptal edilen uçuşların hepsi Zafer Havaalanı'ndan yapılmaya başlanmış. Maalesef AKP iktidarı Zafer Havalimanı vurgununun bedelini Eskişehirlilere ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza ödetme inadından vazgeçmiyor.”

YOLCU SAYISI DÖRTTE BİRE İNECEK

Daha önce Eskişehir seferleri olan bir şirketin hala Eskişehir seferlerini başlatmadığını dile getiren Çakırözer,

“Hemşehrilerimiz Avrupa'dan Eskişehir'e uçmak için aylar önce bilet almış. Şimdi mağdur. Zorla Zafer'e yönlendirmişler. ‘Operasyonel nedenlerden dolayı Eskişehir'e uçuş gerçekleştiremiyoruz' demişler. Bir hafta öncesine kadar tıkır tıkır Eskişehir'e uçan uçaklar şimdi neden uçmuyor? Çünkü şirketlere baskı yapılıyor.

2021 yılında Eskişehir'e yurtdışından toplam 837 uçuş yapılmış, 100 bin yolcu uçmuştu. Belçika, Almanya ve Fransa'dan. İktidarın ‘Zafer zorlaması' sürerse, bu rakamlar 2022'de hayal olur. Bu baskı olmasa toplam uçuş ve yolcu sayısında artış bekleniyordu.

Şimdi bırakın artışı geçen yılın üçte birini, dörtte birini görmek mümkün olmayacaktır. Bunun tek sorumlusu da hesapsız plansız yapılan Zafer Havaalanı zararının bedelini Eskişehir'e ödeten AKP iktidarı olacaktır” diye konuştu.