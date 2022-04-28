Zammı beğenmeyen Taksiciler Odası Başkanı’ndan yolcuları kızdıracak sözler

Ay başında toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan memnun kalmadıklarını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İstediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" diye konuştu.

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İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9.80 TL, indi-bindi ücreti ise 28 TL lira oldu. Üç haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklamalarda bulundu.

YOLCU-ŞOFÖR KAVGALARI

Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını, giderlere yapılan zam kadar gelirlerine de zam yapılmasını istediklerini belirtti. Yolcu ve şoför arasında yaşanan kavgalarla ilgili de konuşan Aksu, “Gelen şikayet sayısı neredeyse yüzde bir bile değil. Biz odamıza da yetki verilsin istiyoruz. Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz” ifadelerini kullandı.

“ZAMLAR KISA MESAFE PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ”

Taksi şoförleri ise zamlardan sonra özellikle yerli yolcu sayısının azaldığına ancak kavgaların baş sebebi olan kısa mesafe probleminin çözüldüğüne dikkat çekti.

Daha önce bir yolcu ile kavga etmediğini belirten Sergen Cezveci, “Yollar kalabalık, taksiciler gitmek istemiyor, yolcular ters yöne dönmek istiyor. Mazot pahalılaştığı için kurtarmıyordur ama şimdi yeni gelen zam ile birlikte kurtarmaya başladı. Zamlar bana göre kısa mesafe problemini çözdü, bir sıkıntı yaşamadık. Açılış 10 lira oldu, biraz ileriye gidiyorsun 15-16 lira para yazıyor, 28 lira para alıyorsun. Bu da bana göre kurtarıyor” diye konuştu.

“YOLCU SAYISI YÜZDE 50’NİN ALTINA DÜŞTÜ”

Bir başka taksici Ayhan Baykara da, “Yolcu sayısı zamlardan sonra azaldı, yüzde 50’nin altına düştü. Mecbur kalmayan taksiye binmiyor. Artık insanlar yürüyor, 30 lira veremiyor, vermek istemiyor. Kavga bitmez. 1,5 saatte daha bana yeni sıra gelecek. Adamlar gelip Harbiye dese, benim 1,5 saatim 30 lira mı? Önceden ucuzdu millet binebiliyordu, para çok kazanmıyorduk ama çalışıyorduk, şimdi de yolcu yok” ifadelerini kullandı.

“BİZE AĞIR YÜK GETİRDİ”

Taksici Ahmet Yılmaz da, “Yerli halk binmiyor, onlara çok ağır geliyor. Yabancı turist de bir günde en fazla 1 tane denk geliyor. Zam gelmeden önce çok daha iyiydi, zam geldikten sonra hem yerli vatandaş azaldı hem de araba sahipleri arabaya zam yaptı. Kısa mesafe kavgası çözülmüş durumda bence. Eskiden 30 liraya 5 kilometre gidiyorduk, öyle yazıyordu şimdi en yakın mesafe 30 lira. Bu zamlar sadece onu çözdü ama bize ağır bir yük getirdi” diye konuştu. (DHA)

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