16 kilo altın çaldılar, toprağa gömdüler

Muğla’nın Milas ilçesinde kuyumcu kuryesi aracındaki 16 kilo altını gasp eden şüpheliler jandarma tarafından kurulan özel ekibin 865 saatlik güvenlik kamera kaydı incelemesi sonrası yakalandı. 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çuvalla toprağa gömülen altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Yaşar ANTER

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Milas Korucuk mevkiinde seyir halinde olan kuyumcu toptancısına ait kurye aracı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çakarlı bir araç ile durduruldu.

Araç içerisindeki iki şahıs silahla darp edildikten sonra elleri ve ayakları kelepçe ile bağlanarak etkisiz hale getirildi. Zanlılar, araç içindeki yaklaşık 16 kilogram altını ve kuyumcu kuryesinin kullandığı aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İhbarı alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin tespiti ve gasp edilen altın ve aracın bulunması amacıyla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat birimlerinden özel bir ekip kurdu.

Olay yeri ve çevresinde araştırma ve incelemelere başlayan jandarma 865 saatlik güvenlik kamerası ve bin 346 adet aracın geçişini inceledi. 8 günlük araştırma sonucunda şüphelilerin M.A., K.K. ve E.B. isimli şahıslar olduğu ve olay sonrası İzmir'e kaçtıkları tespit edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ OLARAK BULUNDU

Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında toplamda 6 adreste eş zamanlı yapılan aramada olayda kullandıkları suç unsurlarına el konuldu.

Kuyumcu kuryesinden çalınan 16 kilogram altın çuvalla birlikte toprağa gömülü vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi. Yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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