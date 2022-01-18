4 ilde zeytinyağında ‘prim yolsuzluğu’ operasyonu: 58 gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde polis ekiplerince, zeytinyağında 'prim yolsuzluğu' yapıldığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın Söke’de faaliyette olan zeytinyağı sıkım fabrikalarında, iddiaya göre, üreticilerden elde edilen miktar ile kesilen faturalara yansıyan miktar arasında fark olduğu ihbarı üzerine devletten daha fazla zeytinyağı primi almak için üretimin üzerinde zeytinyağı sıkım faturası kestirildiği belirlendi.

Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Söke Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kırsal Bağarası Mahallesi ve çevresinde bulunan fabrikalardaki kayıtları incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde sıkımı yapılan zeytinlerin çok fazla üzerine sıkım yapılmış gibi fatura kesilip prim dosyalarına eklendiğini belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirdi.

Bunun üzerine dikkat çeken dosyaları inceleyen ekipler, devletten daha fazla prim adı altında destek alınması amacıyla birçok dosyada usulsüzlük yapıldığını tespit etti.

4 İLDE OPERASYON 58 GÖZALTI

Aydın Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Aydın, İzmir, Antalya ve İstanbul’da belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 58 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, çok sayıda üretici de ifade için emniyete çağrıldı. DHA