Haberler - Günün İçinden

6 ildeki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 6 ilde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
6 ildeki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin ‘mahrem yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında; aralarında doktor, uzman, avukat ve müfettişlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Edirne merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon ve Kocaeli’nde operasyon başlattı. DHA

Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı İlginizi Çekebilir Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Avukat Cumhuriyet doktor Edirne Emniyet FETÖ gözaltı istanbul Kocaeli operasyon Samsun TRABZON Yunanistan