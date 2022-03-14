95 yaşında sağlık çalışanları için düzenlenen koşuya katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez Eymir Gölü’nde “14 Mart Tıp Bayramı Koşusu”na ev sahipliği yaptı. Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına düzenlenen koşuya katılan 95 yaşındaki Nurettin Elbir, "Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlamak için buradayız. Bu bizim için bir onur ve şereftir.” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliği ile Eymir Gölü'nde “14 Mart Tıp Bayramı Koşusu” düzenledi. Bu yıl ilki düzenlenen koşuda adımlar bu kez pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısı için atıldı.

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

Koşuya sağlık çalışanları ile Başkentlilerin yoğun ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını ifade eden ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Her koşulda bizler için çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız” dedi.

“PEK ÇOK MESLEKTAŞIMIZI KAYBETTİK”

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz da Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Pandemi başlayalı 2 yılı geçti ve bu süreçte pek çok meslektaşımızı kaybettik. Bu normalleşme sürecini ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı birleştirmek istedik. Ankara Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bizlere büyük destekler verdi. Onların sayesinde burada bir araya gelebildik. Başkanımız Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

95 YAŞINDA KOŞUYA KATILDI

Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramında bulunduğu etkinlik konser ve spor faaliyetleri ile daha da renklenirken, koşuya katılan vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nurettin Elbir: “95 yaşındayım. Koşuya Türkiye Ormancılar Derneği adına katıldık. Derneğimiz adına tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlamak için buradayız. Bu bizim için bir onur ve şereftir.”

-Medine Modioviç: “Koşuya Bosna Hersek'ten katılıyorum. Tıp öğrencisiyim. Tıp Bayramı'nda koşmak için geldim. Destek vermek istedim.”

-Banu Çakır: “Gülhane Hastanesi'nde doktorum. Bu etkinlik beni çok mutlu etti. Pandemi süreci hepimizi çok yıprattı. Özellikle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için koştum. Böyle bir yarış düzenlendiğiniz için çok teşekkür ederim.”

-Berfin Yalçın: “Tıp öğrencisiyim. Hekimlerin şiddet görmediği, hak ettiği şartlarda çalıştığı yıllarımız olması için koştum. Bayramlarımızı mutlu kutlayalım istiyorum.”

-Dilara Korkmaz: “Tıp öğrencisiyim. Mobingin bittiği, şiddetin son bulduğu, daha mutlu yıllarımızın olması için koştum.”

-Kutlay Koz: “Koşuya Ankara'dan katılıyorum. Öncelikle tıp çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Organizasyonda kimin emeği geçtiyse çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu ve devamını da bekliyoruz. Hayat sporla daha güzel.”

-Rıza Demir: “Ankara'nın en eski atleti olarak katıldım koşuya. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlamak için. Böyle bir organizasyon yaptığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederim.”