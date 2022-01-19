Akaryakıt istasyonunda genç kadına bıçaklı saldırı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapan genç bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak görev yapan 29 yaşındaki G.M. dün akşam saatlerinde istasyona gelen bir erkek ile tartışmaya başladı. Ancak sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Erkek şahıs yanında getirdiği bıçak ile genç kadını birkaç yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kolları ve karın bölgesi kanlar içinde kalan G.M. iş arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kadın ile erkeğin daha önceden yaşanan bir husumet nedeni ile kavga ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan ve akaryakıt istasyonunun kameraları tarafından belirlene şahsın yakalanması için jandarma soruşturma başlattı.

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