Anne dehşeti! Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı.

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Bismil Devlet Hastanesi’ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.’nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.’ye sorular sordu.

N.E. sevgilisi ile tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.’yi gözaltına aldı. N.E.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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