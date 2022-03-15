Abone Ol

Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman ağır yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapıldı

Cumhuriyet Mahallesi’nde arızayı gidermek için direğe çıkan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yıldırım Kahraman, akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Kahraman, ekip arkadaşlarınca direkten indirilerek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Kahraman, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak ile Kahramanmaraş’a sevk edildi. DHA

Ağaç budarken elektrik akımına kapıldı İlginizi Çekebilir Ağaç budarken elektrik akımına kapıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster