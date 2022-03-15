Abone Ol

Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu

Elazığ'da uzun süre devlet hastanesi olarak kullanılan ve taşındıktan sonra atıl duruma düşen bina, yabancı uyruklu şahıslar ile hırsızların hedefi haline geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Atıl durumdaki hastane binası hırsızların hedefi oldu

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde binaya giren bir grubun, hastanedeki demir, kapı, pencere gibi malzemeleri söktüğü belirlendi. Olayı gören vatandaşların iddiasına göre hırsızlar, söktükleri malzemeleri kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

Hırsızlar, suçüstü yakalandı İlginizi Çekebilir Hırsızlar, suçüstü yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Elazığ hastane motosiklet Polis