Bağcılar’da ağaçlarda gezen maymun görenleri şaşkına çevirdi

Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda bayıltılarak yakalandı. Şaşkınlığa neden olan maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. Mahalle sakinlerinin ise “Gel kızım gel” diyerek muz uzatması dikkat çekti.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi.

Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu. Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

“ÇOK DUYGULANDIM”

Mahalle sakini Kibriye Özer, “Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı” dedi.

“ÇOK SEVİMLİYDİ”

Maymunun çok sevimli olduğunu söyleyen Emine Sarıgül, “Biz evden çıkar çıkmaz maymun gördük. Eşim peşinden koştu. İlerledik sonra maymun ağaca tırmandı. Daha sonra belediye ekiplerini aradık. Bayağı uzun süren uğraşlar sonunda düşürdüler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok sevimliydi. Daha sonra alıp götürdüler” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bir ülkede daha maymun çiçeği virüsü tespit edildi