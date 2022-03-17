Bariyere çarpan otomobilde kooperatif başkanı öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kooperatif başkanı Alper Çelebi, hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu yolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Keşandan Gelibolu yönüne giden Alper Çelebi yönetimindeki 22 LT 333 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyere çarptı. Çelebi, araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü Çelebinin hayatını kaybettiği belirlendi. Alper Çelebinin cansız bedeni, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kaza kırım ekibince sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Alper Çelebinin, Uzunköprü Balabankoru Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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