Bebek arabalı hırsızlar, güvenlik kamerasında

Bursa'da birinin elinde bebek arabası 2 kadın, yaya trafiğinin yoğun olduğu saatte teşhir için dükkan önüne konulan perdeleri çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen hafta cuman günü saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi'nde meydana geldi.

Dükkanını kapatmaya hazırlanırken, yol kenarına teşhir için koyduğu perdeleri toplamaya giden iş yeri sahibi İsmail Kaya, ürünlerin eksik olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen Kaya, bebek arabalı iki kadının gelerek teşhir için konulan 5 perdeyi yaya trafiğinin yoğun olmasına aldırış etmeden çaldıklarını fark etti.

İsmail Kaya’nın şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun içinde bulunduğu bebek arabasını süren kadının, askıdaki perdelere baktığı görülüyor.

Kadın, seçtiği perdeleri aldıktan sonra, yanında bulunan diğer kadına veriyor. İki kadın çevredeki insanlara aldırmadan çaldıkları perdelerle bölgeden uzaklaşıyor.

Yaklaşık 20 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten İsmail Kaya, “Cuma günü saat 19.00 sıralarında ben kapının önünde beklerken bebek arabalı iki kadın geçti. Bir on dakika sonra fark ettim ki; ürünlerimiz çalınmış. 5 perdemi çalmışlar, yaklaşık bin lira değerinde. O kadar güzel toplayarak gidiyor ki resmen şok oldum” dedi.

‘HIRSIZLAR SÜREKLİ DÜKKANIMA GİRİYOR’

Pandemi döneminde dükkanında 7 kez hırsızlık yaşandığını ifade eden Kaya, “Toplamda 75 bin lira zararım var. Şüpheliler yakalanıyor. Ama satıp parayı yediklerini belirtiyorlar. Zararımla kalıyorum. Olan sadece bize oluyor. Dükkanımı mesken tuttular. Hırsızlar sürekli dükkanıma giriyor. Dışarı malımı çıkarmasam dükkanımı gösteremiyorum. Dışarı çıkarsam hırsızlık oluyor. Cuma günü dükkanıma bir tane müşteri girmedi. Ama cebimden bin lira çıktı. Artık ne yapacağımı şaşırdım” diye konuştu. (DHA)

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