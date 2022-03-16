Bekçiden kaçan hırsız 6. kattan atladı

Adana'da arkadaşı Ömer E. ile hırsızlık için geldiği inşaat halindeki apartmandan, bekçinin fark etmesiyle kaçan Berkan Y., kendini 6'ncı kattan boşluğa bıraktı. Yaralanan Berkan Y., hastaneye kaldırıldı. İzmir'de ise yakalanmamak için 2. kattan atlayan bir hırsız hayatını kaybetti.

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Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki apartmandan sesler duyan ve ismi öğrenilemeyen inşaatın bekçisi, şüpheli 2 kişiyi kovaladı.

6. KATTAN ATLADI

Bekçinin geldiğini fark eden şüpheliler kaçtı. Bekçi, şüphelilerden Ömer E.’yi yakaladı, diğer şüpheli Berkan Y. ise binanın 6’ncı katından kendini aşağı bıraktı. Berkan Y., düştüğü yerde yaralandı.

Bekçinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berkan Y.yi ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ömer E., polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan inşaat çalışanları, şüphelilerin daha önce de gelip kablo hırsızlığı yaptığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR’DE ATLAYAN HIZSIZ ÖLDÜ

Öte yandan İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, hırsızlık için girdiği apartmanın 2’nci katındaki evin penceresinden, polise yakalanmamak için atlayan Fatih Ç., beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. (DHA)

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