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Beyoğlu’nda turiste saldıran parfüm satıcıları gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki kavgada turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:51 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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İstiklal Caddesi’nde önceki akşam parfüm satıcıları dövdükleri turistin başında şişe kırmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 kişinin kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G.  polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 kişi, hakkında turistlerin şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi. DHA

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