Oğlunu dövüp telefonuna el koyan babaya 11 yıl hapis cezası!

Bursa'da velayeti kendisinde olan oğlu 16 yaşındakşi Ü.C.A.'yı dövüp, eski eşinin konuşmak için ona aldığı verdiği telefonuna el koyan Ersin Aybey tutuksuz yargılandığı davada 'yağma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 2016’da Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Eşi G.K.’den boşanan Ersin Aybey, o tarihte 10 yaşındaki oğlu Ü.C.A.’yı yanına aldı. G.K. de velayeti eski eşinde olan oğlu ile rahat konuşabilmek için cep telefonu alıp Ü.C.A.’ya verdi. Ersin Aybey, iddiaya göre oğlunu döverek, annesinin aldığı cep telefonuna el koydu. Aradığında oğluna ulaşamayan G.K. eski eşinin cep telefonuna el koyduğunu öğrendi ve suç duyurusunda bulundu.

3 SUÇTAN DAVA AÇILDI

Gözaltına alınan Ersin Aybey, mahkemede suçlamaları reddetti. Serbest bırakılan Ersin Aybey hakkında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’, Bbeden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken, Ersin Aybey başka suçtan tutuklanarak cezaevine kondu.

Ersin Aybey, davanın karar duruşmasına SEGBİS aracılığı ile kaldığı cezaevinden katıldı, yine suçlamaları reddetti.

‘OĞLUMU YÖNLENDİRİYOR’

Eski eşinin velayet nedeniyle kendisine iftira attığını ileri süren Aybey, şunları söyledi:

“Suça konu olan telefonu ayrıldığım eşim, oğluma almıştı. Ve evde kullanıyorduk. Oğlumun olmadığı bir tarihte, kendisi telefonla arayınca konuştuk. Konuşma sırasında eski eşim, ‘Sen benim çocuğumun telefonunu nasıl açarsın’ diyerek küfretti. Oğlumla görüşmeye gelince telefonunu alabileceğini söyledim. Daha sonra benden davacı olmuş. Ben de şikayete gittiğim sırada telefonu kırıp, çöpe attım. Oğluma fiziki müdahalede bulunmadım. Eski eşim oğlumu yönlendirerek velayeti alabilmek için, bu şekilde şikayetçi olmasını sağlıyor.”

Çocuğun annesi G.K. ise oğlu ile yüz yüze görüştüğünde babasının döverek elinden telefonu aldığını söylediğini belirtti. Oğlunun dövüldüğü ana tanık olmadığını dile getiren G.K. “Eski eşimden şikayetçiyim” dedi.

TELEFONU KENDİ HATTI İLE KULLANMIŞ

Savcı, yağmalandığı iddia edilen telefonun olay sonrası bir süre sanık adına kayıtlı hat ile daha sonra da tanık Altan Sedat B. tarafından kullanıldığının belirlendiğini aktararak Ersin Aybey’in cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de toplanan deliller ışığında Ersin Aybey’e ‘yağma’ suçundan 11 yıl hapis cezası verdi, iyi hal indirimi uygulamadı. Sanık Aybey, ‘mala zarar vermek’ suçundan ise beraat etti. (DHA)

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