Camii çıkışında 2 kişiyi yaralamıştı, istenen ceza belli oldu

Fatih'te 22 Şubat 2021 yılında camii çıkışında tartıştığı Hamdi Özçelik'i göğsünden ve onları ayırmak isteyen Veysi Toka'yı bacağından silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Kırbıyık'a, savcı 2 ayrı suçtan 17 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Kırbıyık getirildi. Duruşma salonunda şikayetçi avukatı Mustafa Tırtır ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada şikayetçi Hamdi Özçelik’in avukatı Mustafa Tırtır, “Olay kamera görüntüleri ile izlendiği üzere çok açık ve nettir, hayati bölgelere doğru ateş edilmiştir. Sanık duruşmadaki savunmalarında haksız tahrik indiriminden faydalanabilmek için beyanlarda bulunmuştur. Sanığın tasarlayarak ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, cezasında haksız tahrik ve takdir indirimi yapılmamasını talep ederiz” dedi.

17 YIL 3 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, savcı sanık Mehmet Kırbıyık’ın mağdur Veysi Toka ve Hamdi Özçelik’in yaralanmasının yapılan incelemeler, kamera görüntüleri raporlar doğrultusunda Kırbıyık’ın gerçekleştirdiği belirtildi.

Mütalaada sanığın mağdur Hamdi Özçelik’in kendisine küfrettiğini söylese de deliller kapsamında değerlendirildiğinde daha az ceza almaya yönelik olarak değerlendirildiği, mağdur Hamdi Özçelik’in yaralandığı bölge, eylemin ısrarlı bir şekilde devam etmesi mağdur Hamdi Özçelik’e yönelik eylemin öldürmeye teşebbüs suçunun oluşturduğu, kalabalık ortamda ateş etmesi nedeniyle mağdur Veysi Tokaya yönelikte “Kasten yaralama” suçunun sabit olduğu aktarıldı.

Savcı mütalaada sanık Mehmet Kırbıyık’ın mağdur Hamdi Özçelik’e “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, müşteki Veysi Tokaya yönelik ise “Olası kastla silahla kasten yaralama” suçundan 7,5 aydan 2 yıl 3 aya kadar toplamda 9 yıl 7,5 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık ve avukatı mütalaayı karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yanında ruhsatsız silah taşıyan şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın, cami önünde beklediği müşteki Hamdi Özçelik’i caminin çıkışında silahla göğsünden yaraladığı ve o sırada camiden çıkıp kendilerini ayırmaya çalışan diğer müşteki Veysi Toka’yı da bacağından yaraladığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın, Fatih’te bulunan Atik İbrahim Paşa Camii avlusu girişine gelerek etrafı yokladığı, içeride namaz kılan müşteki Hamdi Özçelik’e bakındığı, caminin içinde kendisiyle karşılaşıp konuştuğu, daha sonra namaz çıkışında dışarıda beklediği ve müşteki çıktığında silahla ateş ederek göğsünden yaraladığı kaydedildi.

Şüpheli ile müşteki arasında yaşanan arbede sırasında, şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın silahını tekrar ateşlediğinin anlatıldığı iddianamede, namaz sonrası camiden çıkmakta olan, olayla hiçbir alakası olmayan ve kendilerini ayırmaya çalışan diğer müşteki Veysi Toka’nın da bacağından yaralandığı aktarıldı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın şüpheliyi bekleyerek eylemini gerçekleştirmek için uygun koşulu kolladığı, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, müşteki Hamdi Özçelik’i göğsünden yaraladıktan sonra eylemini sonlandırmayarak tekrar çıkan arbedede yeniden ateş etmesiyle müşteki Veysi Toka’yı yaraladığı ve eylemin sonuçlarını öngörmesine rağmen işlemiş olduğu anlatıldı.

İddianamede şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın müşteki Hamdi Özçelik’e yönelik “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, müşteki Veysi Tokaya yönelik ise “Olası kastla silahla kasten yaralama” suçundan 7,5 aydan 2 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplamda 20,5 yıldan 23 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. (DHA)

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