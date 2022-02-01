Cebindeki kokainle uçağa binmek istedi

Van’da cebindeki kokainle uçağa binmek isteyen şüpheli şahıs yakalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde, Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere X-Ray kontrol noktasından geçerken pantolon cebinde kabarıklık olduğu fark edilen ve durumundan şüphelenilen şahsın yapılan üst aramasında pantolon cebinden 4,21 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiş, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi.(İHA)

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