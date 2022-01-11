Çocukların cinsel içerikli görüntülerini satan 41 kişiye gözaltı

İstanbul merkezli 22 ilde sosyal medya üzerinden 'çocukların cinsel istismarı' içerikli görüntülerini paylaşan veya satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin 46 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 41 kişi yakalandı.

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İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan bazı şüphelileri belirledi. Yapılan araştırmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Araştırmalarda, şüphelilerin Telegram üzerinden, ”Kuralsızlar Çetesi”, “Morp” ve “House Of Gavats Arayış” gibi isimlerle gruplar oluşturdukları anlaşıldı.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber polisinin yaptığı çalışmaların ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul’un 13 ilçesi ile 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında, doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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