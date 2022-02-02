Çocuklarının sokağa terk ettiği yaşlı adam intihara kalkıştı

Adana’da 3 çocuğu bakmadığı için sokakta kalan yaşlı adam yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak Taşköprü'den kendini atmak istedi. Çevredeki esnaf tarafından ikna edilen yaşlı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tarihi Taşköprü'nün Yüreğir ayağında bulunan esnaf, sabah saatlerinde güçlükle yürüyen yaşlı bir adamın kendisini köprüden aşağı atmaya çalıştığını gördü. Birkaç esnaf yaşlı adamın yanına giderken diğerleri de polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Esnaf, intihar etmek isteyen ve isminin Cumali A. olduğu öğrenilen yaşlı adamı ikna etti. Daha sonra da yaşlı adamı köprünün girişine getirip oturtan esnaf ona yemek ve su verdi. Hava yağmurlu olduğu için esnaf yaşlı adamın ıslanmaması için de şemsiye tuttu. Bir süre sonra olay yerine polis geldi.

“ARTIK YAŞAMANIN BİR ANLAMI YOK”

Cumali Aslan, 3 çocuk babası olduğunu ancak çocuklarının kendisine bakmadığını, sokaklarda kaldığını belirterek, “Artık yaşamanın bir anlamı yok. Bu nedenle köprüye geldim kendimi atacaktım” dedi.

Yaşlı adam daha sonra olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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