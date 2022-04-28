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Çuvallar dolusu toz esrar ele geçirildi

VAN'da, jandarma ekiplerinin Başkale ilçesi kırsalındaki arazi arama- taramalarında, çuvallar içinde 200 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi. 

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Çuvallar dolusu toz esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında ortak operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı arazi arama- taramaları sırasında çuvallar içinde araziye gizlenen 200 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)

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