Çuvallar dolusu toz esrar ele geçirildi
VAN'da, jandarma ekiplerinin Başkale ilçesi kırsalındaki arazi arama- taramalarında, çuvallar içinde 200 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında ortak operasyon düzenledi.
Ekiplerin yaptığı arazi arama- taramaları sırasında çuvallar içinde araziye gizlenen 200 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)