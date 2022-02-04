Defineciler, tümülüsü paramparça etti

Aydın’ın Yenipazar İlçesine bağlı Direcik Köyü yakınlarındaki bölgenin en önemli tümülüsü (toprak yığılarak oluşturulan mezarlık) definecilerce talan edildi.

Latif SANSÜR

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Yenipazar’ın Direcik Köyü’nde bulunan iki tümülüsten ilki geçmiş yıllarda yol çalışmaları sırasında yok edilirken, ayakta kalan Lale Tepedeki ikinci Tümülüs ise defineciler tarafından iş makineleriyle paramparça edildi.

Bir Karya yerleşimi olan Orthosia antik kentinin yakınlarında olan Laletepe Tümülüsü define avcılarınca köstebek yuvasına dönüştürüldü. İçine eğilerek, sürünerek girilen ve iki bölümden oluşan oda mezarın işlenmiş taşları parçalara ayrıldı.

“YAZIK OLDU LALETEPE TÜMÜLÜSÜ’NE”

Aydın'ın kültürel zenginliğine büyük değer katacak bir insanlık mirasının yok olduğunu belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, “Suçlular tespit edilse de, mezardan geriye pek sağlam bir şey kalmadı. Yazık oldu Laletepe Tümülüsü’ne.

Ne yazık ki kaçak kazı yapanlar, binlerce yıl öncesinden bizlere kalan bu insanlık miraslarını acımasızca yok ettiler. Her taşın altını arayan kaçak kazıcılarla dolu olan ülkemizde, yöre insanlarının bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi çok önemli. Binlerce yıllık kültürel miraslarımızı sahip çıkmak bir insanlık görevidir. Gelecek nesillerin de bu eserleri görmeye hakları olduğu bilinmeli, her kurum ve bireyler duyarlı olmalı” dedi.

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