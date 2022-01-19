Direksiyon hocasına yumruklu saldırı!

İstanbul Sancaktepe'de, kızlarının direksiyon sınavındaki başarısızlığından sorumlu tuttukları komisyon üyesi öğretmene baba ile oğlunun kafedeki yumruklu saldırısı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O anlara tanık olanlar yaşananları anlattı.

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Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Sancaktepe’de direksiyon eğitim alanındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, girdiği direksiyon sınavında öndeki araçla takip mesafesini koruyamadığı için sınavı geçemeyen kadın, evlerine gidince sınavdan kaldığını ailesine bildirdi. Buna sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, verilen arada öğretmenlerin oturduğu kafeye gitti.

Baba ile oğlu, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları sınav komisyonu başkanı olan öğretmen B.A.’ya bir anda saldırdı. Sonraki adayın sınavına girmeyi beklerken aynı anda baba ile oğlunun yumruklarının hedefi olan öğretmen B.A., yere yığıldı.

Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı. Sancaktepe’de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., adları açıklanmayan baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.

“DIŞARIDAN GELEN 2 KİŞİ, GELDİKLERİ GİBİ ADAMA SALDIRDI”

Saldırı anına tanıklık edenler ise o gün yaşananları anlattı. Saldırının gerçekleştiği kafenin sahibi Mehmet Güçlü, “Müfettiş arkadaşlar buraya geldiler. Oturdular çay içtiler. Dışarıdan gelen 2 kişi, geldikleri gibi adama saldırdı. O sırada biz araya girdik, ayırdık. Vuranların birisinin eli kesilmişti. Ne kesmiş onu görmedim. Polis ekipleri buradaydı zaten araya girdiler ayırdılar.” dedi.

“ÖĞRETMENE KALKAN ELLERİ KINIYORUZ”

Darbedilen öğretmenin meslektaşı, komisyon üyesi öğretmen Hakan Özsöz, şunları söyledi:

“Sınav günü öğrencinin başarısızlığından dolayı ailesinin haberi oluyor, öğretmen arkadaşımızı darp ediyorlar. Tabi bu olayı kınıyoruz, öğretmene kalkan elleri kınıyoruz. Yapılmaması gereken bir şey.

Hazmedemeyip, sınavdan başarısız olmasından dolayı kendisi ailesini arıyor ve öğretmen arkadaşımızı darp ediyorlar. Bundan sonra inşallah bütün öğrenciler öğretmenlere saygı duyarlar, saygısız bir şekilde davranmazlar.” DHA

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