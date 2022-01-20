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Elazığ’da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı

Elazığ'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorlandı.

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Elazığ’da kar kalınlığı insan boyuna yaklaştı

Elazığ, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağış nedeniyle kalınlığı bir metreye yaklaşan kar, köylülere zor anlar yaşatıyor. Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde vatandaşlar, insan boyunun yarısını bulan kar kütlelerinde yürümekte zorlandı.

Kar kalınlığı nedeniyle köylüler, hayvanları kar kütleleri arasında yürütmekte zorlanırken, kapalı olan yolların açılması içinde ekiplerin çalıştığı bildirildi. (İHA)

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