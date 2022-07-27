Evin içine yaptığı sığınakta ele geçirilen FETÖ’cü tutuklandı
Muğla’nın Milas ilçesinde saklandığı evin içine yapılan sığınakta yakalanan ve FETÖ/PYD üye olmaktan aranan kişi tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün bir evde saklandığı yönünde ihbarı değerlendirmesi üzerine operasyon yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hüküm giyen B.Ö’nün saklandığı evde yaptığı aramalarda, evin mutfak bölümüne yapılmış ve özel olarak gizlenmiş bir sığınakta bulunduğu ve ele geçirildiği belirtildi.
Evde ve sığınakta yapılan aramalarda, suç unsuru taşıyan dokümanlar ele geçirildiği öğrenildiği B.Ö.'nün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.