Fatih’teki yangın söndürüldü
İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 adet bitişik nizam ahşap binada meydana gelen yangın yoğun çabayla söndürüldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kızıl Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 3 adet bitişik nizam ahşap binada yangın meydana geldi.
Saat 13:12 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Balat, Beyoğlu, Şişli ve Bakırköy İBB itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre içerisinde olay yerine ulaştığı belirtilen ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.