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Fatih’teki yangın söndürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 adet bitişik nizam ahşap binada meydana gelen yangın yoğun çabayla söndürüldü.

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Fatih’teki yangın söndürüldü

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kızıl Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan 3 adet bitişik nizam ahşap binada yangın meydana geldi.

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Saat 13:12 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Fatih, Balat, Beyoğlu, Şişli ve Bakırköy İBB itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kısa süre içerisinde olay yerine ulaştığı belirtilen ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

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Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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