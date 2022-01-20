Genç kızın sır ölümü

Denizli’de güzellik merkezinde çalışan 21 yaşındaki Ayşegül Meci, iki arkadaşı ile birlikte kaldığı apartta aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan Denizli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Selami AYDIN

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Olay dün Asmalıevler Mahallesi 6653 sokakta meydana geldi. İki arkadaşı ile kalan Meci aniden fenalaşarak bayıldı. Arkadaşları acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uyuşturucu kullanma ihtimalini değerlendiren polis olay yerinde yaptığı incelemede uyuşturucu izine rastlamadı. Otopsi için PAÜ Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Genç kızın arkadaşları M.A. ve Ş.K. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Meci'nin cenazesi Tavas ilçesine bağlı Ebecik Köyünde toprağa verildi. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan Denizli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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